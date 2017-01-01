Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'na doğru

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SAKARYA (AA) - Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, 19-21 Ocak tarihlerinde Bolu'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası aday kadrosunun belirlenmesi amacıyla yapılacak şampiyonaya çok sayıda sporcu katılacak.

Büyükler ve veteranlar (ferdi-takım) erkek-kadın kata ve kumite kategorilerinde yarışacak sporcular, dereceye girmek için kıyasıya mücadele edecek.

Bolu'daki 3 bin kişilik Karaçayır Spor Salonu'nda yapılacak müsabakalar, 19 Ocak Perşembe saat 10.00'da başlayacak.