TESK Başkanı Palandöken:

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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bugün yürürlüğe giren Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile KOBİ'ler ve esnafın büyük işletmeler karşısındaki rekabet dezavantajının ortadan kalkacağını ifade etti.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, kredi karşılığı talep edilen teminatların, KOBİ'lerin finansmana erişiminde zorluklar oluşturduğunu, bu işletmelerin büyük işletmeler karşısında rekabet açısından dezavantajlı duruma gelmesine yol açtığını bildirdi.

Bugün yürürlüğe giren Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile bu durumun ortadan kalkacağını belirten Palandöken, yeni düzenlemenin esnaf tarafından memnuniyetle karşıladığını kaydetti.