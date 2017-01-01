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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Servis asansörüne sıkışan kadın öldü

01 Ocak 2017 Pazar, 15:05

NİĞDE (AA) - Niğde'de yemek taşınan asansöre sıkışan kadın hayatını kaybetti.

Niğde Atatürk Anadolu Lisesi kız öğrenci pansiyonunda görevli 51 yaşındaki Havva Ayhan, yemekhanede bulunan servis asansörüne binmeye çalıştı.

Hareket halindeki asansörün kapısına sıkışan Ayhan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Öğrencilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Asansör firması çalışanları tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ayhan'ın cenazesi, Niğde Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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