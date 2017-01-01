Bağ evinde mahsur kalan baba-oğul kurtarıldı

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BURSA (AA) - Bursa'da Uludağ eteklerinde gittikleri bağ evinde 2 metreyi bulan kar nedeniyle mahsur kalan baba ile oğlu, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Uludağ eteklerindeki Gökçeören köyünde oturan Kadem Aslan (62), oğlu Şuayip Aslan (40) ile 3 gün önce köyün yaklaşık 2,5 kilometre yukarısında bulunan bağ evine gitti.

Etkili olan kar yağışı ve 2 metreyi bulan kar nedeniyle bağ evinde mahsur kalan Kadem ve Şuayip Aslan, internet üzerinden Ankara AFAD'ın telefonuna ulaşarak yardım istedi.

Ankara ekibi de durumu hemen Bursa AFAD ekiplerine bildirdi. Harekete geçen AFAD ekipleri, 2,5 kilometre mesafeyi yaya olarak aşarak Kadem ve Şuayip Aslan'a ulaştı.

Ekiplerin yardımıyla köye getirilen baba ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.