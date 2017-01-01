İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

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ANKARA (AA) - Spor federasyonları İstanbul'daki terör saldırısını lanetledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden "Başımız sağolsun" başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni bir yıla girerken ülkemizde korku iklimi yaratmayı, milli birlik ve beraberliğimizi bozmayı hedefleyen bu hain saldırılara karşı milletçe dik duruşumuzu sürdüreceğimize olan inancımızı koruyoruz. Hain saldırıları bir kez daha nefretle kınarken, terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızla polis memuruna Allah'tan rahmet, aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) paylaşılan "Hain saldırıyı lanetliyoruz" başlıklı kınama mesajında, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne gölge düşürmeye yönelik bu hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyor, yaralı vatandaşlarımıza ve resmi görevlilere acil şifalar diliyoruz." denildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) internet sitesindeki açıklamada ise "Yaşanan hain terör saldırısını lanetlerken, ulusumuzun birlik ve bütünlüğüne karşı yapılmış bu tür olayların bir an önce son bulmasını temenni ediyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu da birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, şunları kaydetti:

"Milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik bu saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Türkiye birlik ve beraberliğini koruyarak, her türlü terörün üstesinden gelecektir. Saldırıyı şiddetle kınıyorum."

Öte yandan, tenis, boks, bedensel engelliler, atıcılık ve avcılık federasyonları da terör saldırısını kınadı.













