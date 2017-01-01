İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

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ANKARA (AA) - İstanbul'daki terör saldırısı çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından kınandı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı açıklamada, 2017 yılı için yeni bir başlangıç temenni eden Türk milletinin umuduna, hain ve kalleş teröristlerce kurşun sıkıldığını belirtti.

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Arslan, "Her zamankinden daha güçlü, daha fazla dayanışma içinde olmak zorundayız. Terörizmin oluşturmak istediği kaos, kargaşa ve umutsuzluk duygusuna asla izin vermemeliyiz. Terörün sinsi hain planları birliğimizi dayanışmamızı asla zaafa uğratmamalı, hainlerin planlarına asla geçit vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Saldırıyı kınayan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu da kutsal dinin adını kullanarak, katliam yapanları lanetlediğini belirtti.

- "Terörün umutları karartmasına izin vermeyeceğiz"

Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada da saldırının faillerinin kutsal İslam dininin adını kullanan gözü dönmüş katiller olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Ayrıştıranlara, kamplaştıranlara inat ayrışmayacağız. Bölmek isteyenlere inat bölünmeyeceğiz. Terörün umutlarımızı ve geleceğimizi karartmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadesine yer verildi.

Saldırının Türkiye'nin huzurunun ve kardeşliğinin bozulmasına yönelik olduğunu kaydeden Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de terör örgütlerinin birer figüran ve maşa olduğunu kaydetti.

Sözen, terör olaylarını gerçekleştirenlerin geçmişte olduğu gibi bugün de başarılı olamayacağını bildirdi.

Saldırıyı, "Fırat Kalkanı Harekatı ile PKK'ya yönelik yürütülen başarılı operasyonlarla terör örgütlerine vurulan ağır darbeyi hazmedemeyenlerin yaptığı karşı hamle" olarak nitelendiren Sözen, şu görüşlerini paylaştı:

"Karşı hamlelerle canımızı acıtmaya çalışan bu örgütler aynı zamanda ülkemizin içinde bir etnik ve mezhepsel çatışma ortamını oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu şer odaklarının, arkasındaki dış güçlerin ve içimizdeki iş birlikçiklerinin hain ve alçak saldırı çabaları bizi asla bölemeyecek, parçalayamayacaktır."