İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

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HAKKARİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Terör kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, kayıtsız şartsız her zaman karşısında olduğumuzu, terörü şiddet ve nefretle kınadığımızı bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum." dedi.

Şahin, beraberinde bazı milletvekilleri, partililer ve iş adamlarıyla Hakkari'nin Bağışlı köyünü ziyaret ederek, sanatçı Aydın Aydın'ın evine misafir oldu.

Köyde vatandaşlar tarafından "Teröre hayır, kardeşliğe evet" ve "Bağışlı sizinle gurur duyuyor" sloganlarıyla karşılanan Şahin, burada yaptığı açıklamada, Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Hakkari'ye düzenledikleri gezinin çok olumlu ve yararlı geçtiğini belirtti.

"Bizler burada bu güzel programı icra ederken, yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'da bir terör saldırısı gerçekleştirildi." diyen Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu terör saldırısının acısını burada yüreğimizde hissettik. Bu vesileyle bu saldırıda hayatını kaybeden bütün canlar için yüce Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terör kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, kayıtsız şartsız her zaman karşısında olduğumuzu, terörü şiddet ve nefretle kınadığımızı bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum."

Şahin ve beraberindekiler ziyaretin ardından köyden ayrıldı.

Şahin'e, Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.