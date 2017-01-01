01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

01 Ocak 2017 Pazar, 15:27

HAKKARİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Terör kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, kayıtsız şartsız her zaman karşısında olduğumuzu, terörü şiddet ve nefretle kınadığımızı bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum." dedi.

Şahin, beraberinde bazı milletvekilleri, partililer ve iş adamlarıyla Hakkari'nin Bağışlı köyünü ziyaret ederek, sanatçı Aydın Aydın'ın evine misafir oldu.

Köyde vatandaşlar tarafından "Teröre hayır, kardeşliğe evet" ve "Bağışlı sizinle gurur duyuyor" sloganlarıyla karşılanan Şahin, burada yaptığı açıklamada, Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Hakkari'ye düzenledikleri gezinin çok olumlu ve yararlı geçtiğini belirtti.

"Bizler burada bu güzel programı icra ederken, yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'da bir terör saldırısı gerçekleştirildi." diyen Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu terör saldırısının acısını burada yüreğimizde hissettik. Bu vesileyle bu saldırıda hayatını kaybeden bütün canlar için yüce Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terör kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, kayıtsız şartsız her zaman karşısında olduğumuzu, terörü şiddet ve nefretle kınadığımızı bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum."

Şahin ve beraberindekiler ziyaretin ardından köyden ayrıldı.

Şahin'e, Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.

İLGİLİ HABERLER

Yeni yıla kızakla kayarak girdiler
YEREL

YENİ YILA KIZAKLA KAYARAK GİRDİLER
Yeni yıla lapa lapa kar yağışı altında halaylarla girdiler
YEREL

YENİ YILA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI ALTINDA HALAYLARLA GİRDİLER
İçişleri Bakanı Soylu, Şemdinli'de
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, ŞEMDİNLİ'DE
Ankara'dan Hakkari'ye &quot;Kardeşlik Köprüsü&quot;
YEREL

ANKARA'DAN HAKKARİ'YE "KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ"
İçişleri Bakanı Soylu, Şemdinli'de
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, ŞEMDİNLİ'DE
İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, YÜKSEKOVA'DA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin, Yüksekova'da
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ŞAHİN, YÜKSEKOVA'DA
İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, YÜKSEKOVA'DA
Hakkari Gençlik Merkezinde Mekke'nin fethi kutlandı
YEREL

HAKKARİ GENÇLİK MERKEZİNDE MEKKE'NİN FETHİ KUTLANDI
Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı'dan yeni yıl mesajı
YEREL

YÜKSEKOVA KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MAHMUT KAŞIKÇI'DAN YENİ YIL MESAJI
Vali Toprak'tan yeni yıl mesajı
YEREL

VALİ TOPRAK'TAN YENİ YIL MESAJI