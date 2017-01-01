İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

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TİFLİS/ASTANA/BİŞKEK (AA) - Gürcistan, Kazakistan ve Kırgızistan, İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübünde düzenlenen terör saldırısının ardından Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki terör saldırısına çok öfkelendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkıyla dayanışma içindeyiz" ifadesini kullandı.

Başbakan Giorgi Kvirikaşvili de Twitter hesabından paylaştığı mesajda, saldırının kendisini dehşete düşürdüğünü belirterek "Düşüncelerimiz kurbanlar ve sevdikleriyle" ifadesine yer verdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı da saldırıya yazılı açıklamayla tepki verdi. Onlarca kişinin ölümüne neden olan İstanbul’daki terör saldırısının şiddetle kınandığı vurgulanan açıklamada, saldırının iğrenç bir suç olan terörizmin bir tezahürü olduğu kaydedildi.

Saldırıyı düzenleyenlerin tespit edilerek cezalandırılması gerektiği belirtilen açıklamada, "Ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar ve terörle mücadelede kardeş Türkiye hükümetine ve halkına güç, dayanma ve azim diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Mesajında, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendiğini vurgulayarak bu terör eyleminin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

"İstanbul’daki terör eylemi korkunç ve insanlık dışı" ifadesini kullanan Atambayev, Kırgızistan'ın terör eylemini şiddetle kınadığını kaydederek saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.