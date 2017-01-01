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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'daki cinayet

01 Ocak 2017 Pazar, 15:36
Adana'daki cinayet

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobil sürücüsünün, aracında başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 37 yaşındaki Korkut Özgün'ün öldürülmesiyle ilgili 5 arkadaşını gözaltına aldı.

Maktulün arkadaşları Mehmet Emin D, Ercan K, İbrahim E, Fırat E. ve Abdullah E, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

Şüphelilerden Fırat E, gazetecilerin soruları üzerine, "O bizim arkadaşımızdı. Olaydan önce sabah iş yerime gelip hatırımı sordu. Olayın olduğunu da bugün sabah öğrendim. Nasıl olduğunu bilmiyorum." diye konuştu.

Şüphelilerden Ercan K. da maktulün arkadaşı olduğunu belirterek, "Onunla sadece telefonla görüştüm. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta çalışır durumdaki 01 KS 534 plakalı otomobilin sürücüsü Korkut Özgün, aracında başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu.

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