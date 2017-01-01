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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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"Yetim Destekleme İstişare Toplantısı"

01 Ocak 2017 Pazar, 15:42
"Yetim Destekleme İstişare Toplantısı"

ANKARA (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının "yetim sponsoru" sayısının 100 bine yaklaştığını belirterek, "Bu son derece önemli ama yeterli değil. 1,5 milyon yetimi himaye eden misyoner kuruluşlar var." dedi.

Yetimlere destek veren yardım gönüllüleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, Ankara İnsan Hakları ve Hizmet Derneği tarafından Altınpark Anfa Kültür Salonu'nda düzenlenen "6. Yetim Destekleme İstişare Toplantısı"nda bir araya geldi.

Yalçın, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de bir "yetim sponsoru" olduğunu, bu yardım kampanyasına öncülük eden İHH yöneticilerine teşekkür ettiğini söyledi.

Türkiye'nin Suriye'den 3 milyon insanı bağrına bastığını, onlarla ekmeğini bölüştüğünü vurgulayan Yalçın, "Oradaki kardeşlerine ensar olan, o muhacirlerle acılarını paylaşan bir milletiz. Dünyada yetimler konusunda duyarlı olan bir milletiz. En duyarlı teşkilatımız İHH'nin bir organizasyonunda beraberiz. 100 bine yaklaştı yetim konusundaki sponsor aile sayısı. Bu son derece önemli ama yeterli değil. 1,5 milyon yetimi himaye eden misyoner kuruluşlar var." ifadelerini kullandı.

- "Gönül köprüsü görevi üstleniyoruz"

Ankara İnsan Hakları ve Hizmet Derneği Başkanı Mustafa Sinan da dünya mazlumlarının yanında yer aldıklarını, yardım kampanyaları düzenlediklerini, ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında "gönül köprüsü" görevini üstlendiklerini belirtti.

Ankara'da yardıma muhtaç çok sayıda yetime ulaştıklarını anlatan Sinan, şunları kaydetti:

"Başkentte gönüllülerin desteğiyle 7 bin yetim kardeşimize yardım sağlıyoruz. 'Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var' kampanyası, Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle çok iyi bir seviyeye geldi. Ankara'da 200'ün üzerinde yetimle de birebir ilgileniyoruz. Kardeşleriyle beraber 500 yetime destek sağladık. Tatillerde onlarla ilgilenerek manevi anlamda boşluklarını doldurmaya gayret sarf ettik."

Yardım gönüllüleri arasında çeşitli meslek gruplarından çalışanlar olduğunu bildiren Sinan, "Bunların hepsi bir araya geldiğinde çok güzel bir mozaik oluşuyor. İHH bütün cemaat ve cemiyetlerin bir araya gelerek oluşturduğu bir kuvvet. Bunu Halep'e yardım konvoyunda birebir yaşadık." dedi.

Dernek aracılığıyla "Halep'e El Uzatıyoruz" kampanyası kapsamında temin edilen yardım malzemelerini taşıyan 2 tır da program sonunda bölgeye uğurlandı.

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