İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

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SAMSUN (AA) - AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar." açıklamasını yaptı.

AK Parti Samsun Milletvekili Köktaş, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetleyerek, Türkiye'nin birçok oyunla tuzakla engelleme ve darbe girişimleri ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

Köktaş, şöyle devam etti:

"Çünkü Türkiye'nin büyümesini, dünyada söz sahibi olmasını istemeyen hain odaklar ve onun alçak işbirlikçileri terör adı altında masum insanları, güvenlik güçlerimizi hedef aldı. Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar."

Köktaş, bunun bir örneğini yeni yılın ilk saatlerinde Ortaköy'de bir kez daha gördüklerini ifade ederek, Türk milleti birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece, bu tür kirli oyunların asla amacına ulaşamayacağını vurguladı.

CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz de 2017 yılının huzur ve barış getirmesini beklerken, yılbaşı gecesi Ortaköy'deki terör saldırının herkesi üzdüğünü kaydetti.

Terör saldırısını kınayan Akcagöz, şu görüşlerini aktardı:

"Ülkemiz yine terör saldırısıyla uyandı. Belli ki teröristler ve terör odakları boş durmuyorlar ve duracak gibi de değiller. Terör eyleminin gerçekleşme zamanı ve tarzı, bu saldırının DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Millet olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Bu saldırılar, milletin huzuruna ve sükununa karşı yapılmış saldırılardır. Millet olarak artık yeter diyoruz. Derhal ortak bir terörle mücadele masası oluşturulmalı, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin ve güvenlik uzmanlarının katkı ve desteğiyle teröre karşı çözüm yolları hep birlikte araştırılmalıdır."

Canik Belediye Başkanı Osman Genç de hainlerin İstanbul'daki çirkin, kanlı saldırıda yüzünü bir kez daha gösterdiğine dikkat çekerek, "Hain saldırıda, 39 masum insanımız öldürüldü, 65 kişi de yaralandı. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik haince gerçekleştirilen adi saldırıyı şiddetle kınıyorum. Milli birlik ve beraberliğimizi yok etmeyi amaçlayan bu saldırılar karşısında büyük Türk milleti, her zamankinden daha da güçlü bir şekilde birliğini ve dirliğin ortaya koyacağına yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

- Havza'da yürüyüş

Havza ilçesinde, yaşanan terör olaylarına karşı yürüyüş düzenlendi.

"Teröre lanet, şehide dua" sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüş öncesi Mehmetçik Meydanı'nda basın açıklaması yapan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanı Mehmet Emin İnan, Türkiye'nin adı konmamış, sinsi bir savaşın içerisinde olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Dün Çanakkale'de, Dumlupınar'da ülkemin varlığına, birliğine, dirliğine göz koyan hainlerin babalarına, dedelerine Türk'ün imanlı gücünü, hürriyet aşkını, vatan ve devlet sevdasını şiddetli bir şekilde göstermiştik. Bugün de onların torunlarına hak ettikleri dersi millet olarak vermeye hazırız. Biz 'bitti' demeden hiçbir şey bitmez."

Konuşmaların ardından toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla meydandan ilçe mezarlığına kadar slogan atarak yürüdü.

Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.



