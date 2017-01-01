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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

01 Ocak 2017 Pazar, 15:52

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki bizı sivil toplum örgütü ve iş dünyası temsilcisi, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, mesajında, İstanbul Ortaköy’de gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetledi.

Terörün yeni yılın ilk saatlerinde masum insanları hedef alarak çirkin yüzünü bir kez daha gösterdiğini ifade eden Çıkmaz, Türkiye'nin yeni yıla birlik ve beraberlik içerisinde girmek için mücadele ettiğini, bu mücadeleye sonuna kadar destek verdiklerini kaydetti.

Hainlerin boş durmadığını ve bu kez savunmasız insanları hedef aldığını aktaran Çıkmaz, "Bugün x terör örgütü, dün y terör örgütü olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu saldırılar ülkemizin birlik ve beraberliğini almıştır. Millet olarak devletimizin yanındayız. Terör eylemleriyle hiçbir yere varamayacaklar. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gök de bu saldırıyla aslında 15 Temmuz sonrası oluşan birlik ve beraberliğin hedef alındığını belirterek, şöyle devam etti:

"İster alevi, ister sünni, ister sağcı ister solcu hangi dünya görüşüne sahip olursak olalım, yaşam biçimimiz ne olursa olsun bizler aynı coğrafyada yaşayan kardeşleriz. Biz Afrika'da siyah, Avrupa'da beyazız, Amerika'da Kızılderili, Asya'daysa sarıyız. Biz Selahaddin-i Eyyubi kadar Kürt, Fatih Sultan Mehmet Han kadar Türküz. Biz Selman-ı Farisi kadar Acem, Tarık bin Ziyad kadar Arabız. Biz bir ümmetiz. Biz aynı gök kubbe altında yaşayan kardeşleriz. Bizi birbirimize düşürüp, birlik ve beraberliğimizi bozarak yeni bir kardeş kavgası çıkarmaya çalışanlara inat birbirimize sımsıkı sarılalım, safları sıklaştıralım ve bu oyunu bozalım."

Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt da yepyeni umutlarla 2017’ye girilirken ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik alçakça saldırıda onlarca insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gözü dönmüş eli kanlı katillerin İstanbul Ortaköy’de ırk, dil ve din ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği bu insanlık dışı saldırı, gerekçesi ne olursa olsun ve nereden gelirse gelsin bir insanlık suçudur. İnsanlarımızı ve yabancı konuklarımızı acımazsızca öldüren teröristlerin bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz. Birlik, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve demokratik yaşamı hedef alan terör saldırılarını lanetliyor, hain saldırıda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

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