Çankırı'dan Haleplilere yardım

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Halep'ten tahliye edilen siviller için toplanan yardım malzemeleri bölgeye gönderildi.

AK Parti İl Başkanlığı koordinesinde Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlığınca Halepliler için toplanan bir tır dolusu battaniye, bebek bezi ve maması, kışlık kıyafet gibi yardımların bölgeye gönderilmesi amacıyla tören düzenlendi.

AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, törende yaptığı konuşmada, Halep'te insanlık suçu işlendiğini ifade etti.

Vicdanlı hiçbir insanın bu zulme sessiz kalamayacağını vurgulayan Kaman, "Halep'te çocuklar, yaşlılar, kadınlar, kısaca masumlar ölüyor. Dünya buna sessiz kalıyor. Türk halkı her zamanki gibi yine ezilenlerin, zulüm görenin yanında olduğunu gösteriyor." dedi.

Kaman, Halepli masumlara ellerinden geldiği kadar bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini dile getirerek, "Teşkilatlarımız, Halep'te yaşanan zulme sessiz kalmadı ve yardım kampanyası düzenleyerek, bölgedeki mazlumlar için bir şeyler topladı. Bugün bu yardımları gönderiyoruz. Teşkilatlarıma ve yardımsever halkımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dua edilmesinin ardından yardım tırı bölgeye uğurlandı.

Uğurlama törenine, AK Parti Çankırı Kadın Kolları Başkanı Hacer Rukiye Yıldırım ve Gençlik Kolları Başkanı Koray Erdoğan ile vatandaşlar katıldı.



