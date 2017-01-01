İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

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SAKARYA (AA) - Bolu, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Karabük ve Bartın'daki çeşitli kesimler, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Türker Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu gibi terör saldırılarından milletimiz daha da güçlenerek, birbirine daha fazla kenetlenerek çıkmıştır. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir." dedi.

Yılbaşı gecesi İstanbul'da masum vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen hain terörist saldırı ile millet olarak bir kez daha sarsıldıklarını belirten Ateş, "Her kesimden barış, birlik ve beraberlik temennileriyle ve mesajlarıyla girilen yeni yılda, toplumsal huzurumuzu hedef alan gözü dönmüş terör, kanlı yüzünü bu kez yine İstanbul'da gösterdi." ifadesini kullandı.

Ateş, "Türkiye Cumhuriyeti, tam gelişmişlik ve kalkınmışlık yolunda, müreffeh ve örnek alınan bir ülke olma hedefiyle yolunda sapasağlam, dimdik ayakta yürümeye devam ettikçe, terör acziyetinden medet umanlar her defasında aynı hüsrana uğramaya mahkum olacaktır." şeklinde konuştu.

- "Planlanmış bir eylemdir"

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, 2017'nin ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadığını ve lanetlediğini belirtti.

İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli de içeride ve dışarıda terör örgütlerine karşı elde edilen önemli başarıların ardından sıkışan terör örgütlerinin daha da vahşileşerek yeni yıllarını kutlayan masum vatandaşlara saldırdığını ifade etti.

"Anlaşılacağı gibi yapılan saldırı planlanmış bir eylemdir." diyen Karaveli, "Amacı farklı anlayış ve yaşam tarzları arasında çatışma ortamı oluşturarak insanlarımızı karşı karşıya getirmektir. Geçtiğimiz bu hassas dönemde bu tür yaklaşım ve söylemlerden uzak durarak daha da kenetlenmeliyiz. Millet olarak bize çok büyük görevler düşüyor." diye konuştu.

- Kocaeli

Türkiye Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar ise saldırıdan derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade eden Çokyaşar, yeni yıla terör olmadan girmeyi arzuladıklarını ancak saldırının buna engel olduğunu dile getirerek, "Toplum ve millet olarak bir olmak zorundayız. Güçlü olmamız için toplumun birlikte olması çok önemli. İç dinamiklerimiz daha fazla çalışmalı. Devlet ve millet olarak el ele teröre karşı çıkacağız. Bu devlet ve milletin birlikte yürütmesi gereken bir süreç." değerlendirmesinde bulundu.

Çokyaşar, terörün asla amacına ulaşamayacağını anlatarak, "Millet bölünmeyecek. Küçücük şeylerle bizim birliğimizi bozmaya çalışabilirler buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendiğini kaydetti.

Masum sivillerin katledildiği bu hain saldırının sadece Türkiye'yi değil tüm insanlığı hedef aldığına dikkati çeken Zeytinoğlu, şunları söyledi:

"Bunun yanında, küresel terör tehdidinin boyutlarını da gözler önüne seren bu saldırı, teröre karşı ortak bir cephe oluşturulmasının aciliyetini gündeme getirmektedir. Uluslararası işbirliği etkin bir şekilde sağlanmalı ve destek mesajları sözde kalmamalıdır."

- "Milletin hedeflerine kastedenler başarılı olamayacak"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, saldırıların, Türk milletinin birlik ve beraberliğini asla bozamayacağını dile getirdi.

Türkiye'nin terör konusunda son dönemde çok güçlü bir mücadelenin içinde olduğunu hatırlatan Kösemusul, saldırılara karşı en büyük savunmanın birlik, beraberlik ve kardeşlikten geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın her noktasında adından söz ettiriyor, mazlumların sesi oluyor, içeride ve dışarıda yaşanan tüm sıkıntıları bertaraf etmek için güçlü bir irade ortaya koyuyor. 15 Temmuz darbe girişimi ve akabinde yaşanan terör saldırıları, bu iradeyi ortadan kaldırmaya, aziz milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya yöneliktir. Türkiye'nin aydınlık geleceğine, milletin hayal ve hedeflerine kastedenler başarılı olamayacak. Yaşanan tüm saldırılara karşı, aziz milletimiz mücadelesini birlik ve beraberlikle, devletinin ve güvenlik güçlerinin yanında durarak, onlara destek vererek gösterecektir."

Kösemusul, iş dünyası olarak 2017 yılında her zamankinden daha yüksek bir gayretle çalışacaklarını vurgulayarak, milli seferberlik ve nöbet duygusu ile üreterek, istihdam sağlayarak, yeni pazarlar bularak ve daha yüksek yatırım ve ihracat yaparak direnmeye devam edeceklerini dile getirdi.

- "Terörü kurutmaya olan kararlılığımız devam etmektedir"

Düzce Valisi Zülkif Dağlı da saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "2017 yılının ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy'de meydana gelen insanlık dışı terör saldırısını kınıyorum." ifadelerini kullandı.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Çakar ise yılın ilk saatlerine yeni umutlarla giren insanları vahşice katleden cinayet şebekelerini ve arkasındaki işbirlikçilerini şiddetle kınadıklarını ve lanetlediklerini belirterek, "Bu vahşi güruhun hem toplum hem hukuk hem de ilahi adalet karşısında ağır bir şekilde yargılanacaklarını yüksek sesle vurguluyoruz." dedi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ise ülkeyi karıştırmak için belirli sinir uçlarına dokunulmaya devam edildiğini vurgulayarak, milletin huzuru ve birliğini hedef alan bu menfur saldırıların, toplumda kontrolsüz duygu ve öfke yaratarak iç çatışma yaratma amacı taşıdığını söyledi.

Millet olarak bu tür oyunlara gelmeyeceklerinin altını çizen Keskin, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza ederek bizi birbirimize düşürmek isteyen, aynı zamanda psikolojik olarak yapılan bu saldırılara geçit vermeyeceğiz. Bizi korkutup, yıldırıp, sağduyumuzu yitirmemizi sağlamalarına izin vermeyeceğiz. Bu menfur ve kalleş saldırılar bizi değil yıldırmak mücadele azmimizi perçinlemektedir. Terörü bulunduğu bataklıktan itibaren kurutmaya kararlılığımız devam etmektedir."

- "Milletimiz terör belasının da üstesinden gelecektir"

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Tuncay Özcan, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısının sivilleri hedef aldığını, bunun da her şeyi ortaya koyduğunu aktardı.

Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Özcan, "Dış güçlerin desteklerini alan birtakım terör örgütlerinin sivilleri de hedef almasının amacı, ülkede kargaşa çıkartmak, ülkeyi bir iç savaşa sürüklemek. Ülke yönetimini yıpratmak istiyorlar. Ama Türk milleti bu saldırılara asla boyun eğmeyecek. Aksine bir olup diri olup karşısında dimdik duracak. Yönetimine sahip çıkacak. Bu ülke bu saldırılar karşısında kenetlenip daha da büyüyecek. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşların da bir an önce şifa bulmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, saldırının milleti derinden üzdüğünü söyledi.

Terör saldırısının Türkiye Cumhuriyeti’ne ve milletin birlik ve beraberliğine yapılmış bir saldırı olduğunu söyleyen Tunç, "Türkiye düşmanları, yeni bir terör saldırısıyla milletin moralini bozmak istediler ancak kimsenin şüphesi olmasın terörle mücadeledeki kararlılığımızı devam ettireceğiz. Birlik ve beraberliğimizi hiçbir terör örgütü ve onun arkasındaki destekçileri bozamayacaktır." diye konuştu.

Ülkede gerçekleştirilen terör olaylarının Türkiye’yi zayıflatmak birlik ve beraberliği zedelemek için gerçekleştirildiğini söyleyen Tunç, "Milletçe oynanan olayın farkındayız. Oynanan bu olayı bozacak güçtedir milletimiz. Milletimiz, devleti ile birlikte topyekün bu terör belasının da üstesinden gelecektir. Ülkemizin ilerlemesini, gelişmesini istemeyenler de hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Ben vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.” diye konuştu.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Ramazan Kaplan da saldırının millete karşı yapılmış bir cinayet olduğunu ifade etti.

"Terör hangi merkezden gelirse gelsin artık biz bunların hepsini biliyoruz." diyen Kaplan, “Bu terör örgütlerine karşı tüm insanlık direnç göstermesi lazım. Yoksa bize yapılanlar başka zaman onlara da yapılacaktır. Çünkü, terör bir insanlık suçudur. Terörün gerisindeki krallarını bugün tüm milletimiz biliyor. Bu kalkınma ilerleme yolunda rotasını çizmiş ülkemize karşı yapılmış bir suikasttır." şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendisine hedef seçtiği noktalara yürümeye devam edeceğini aktaran Kaplan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve hükümet yetkililerimizin defalarca söyledikleri gibi koydukları hedefe Türkiye inşallah ulaşacak ve 2013 yılında dünyanın en büyük ekonomisinden biri haline gelecektir. Sadece devletimizin hedefi bu değildir. Aynı zamanda eğitimde, kültürde ve ticari alanlarda da bu hedefleri yakalayacağız. Ülkemizi güvenliksiz ve güvensiz bir ülke olarak gösterme çabalarıdır bu saldırılar. Buna dayanarak kalkınma hedeflerimizi baltalama gayreti vardır ama ben bunların sonuç vereceğine inanmıyorum."



