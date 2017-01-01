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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İstanbul'daki terör saldırısı) MHP, Türkiye’nin adeta bir savaş cephesinde olduğunu görmektedir ve de sonuna kadar devlet ve milletiyle bir, beraber olacaktır. Yıkılmayacağız, yenilmeyeceğiz, pekişen kardeşliğimizle, güçlenen azmimizle, kuvvetlenen irademizle hainlerin başına gök kubbeyi yıkacağız."

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