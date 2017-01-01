İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

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MALATYA/KİLİS (AA) - İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısına, Malatya ve Kilis'ten tepki gösterildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yayımladığı mesajında, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Saldırıyı lanetlediklerini belirten Çakır, "Birliğimize, kardeşliğimize, bütünlüğümüze yönelik bugüne kadar çeşitli saldırılar gerçekleştiren terör örgütleri ve onların destekçileri, güvenlik güçlerimiz tarafından bozguna uğratılınca, yine masum ve savunmasız insanları hedef alan bir katliam gerçekleştirdiler." ifadesini kullandı.

Terör örgütleri ve destekçilerinin, Türkiye Cumhuriyeti'nde herkesin birinci sınıf vatandaş ve eşit haklara sahip olduğunu anlaması gerektiğini vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Din, dil, ırk, mezhep, yaşam çeşitliliği zenginliklerimizdir. Bu ülkede yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes, birlik ve beraberlik içinde, el ele, gönül gönüle, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz direnişinde olduğu gibi terör ve terör destekçilerinin de üstesinden gelecek, onları tarihin derinliklerine gömecektir. İstanbul'da yapılan son terör saldırısı da bizleri birbirimize daha da kenetleyecek, güçlendirecektir. Milletimizin başı sağ olsun."

TESK Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin de Türkiye'nin 2017'ye insanlık dışı bir saldırıyla girdiğini kaydederek, "İstanbul'da bir eğlence merkezinde yaşanan olayın, Beşiktaş ve Kayseri'deki bombalı saldırılar ve hedeflerinden hiçbir farkı yoktur. Asla korkmuyoruz ve geri adım atmayacağız. Dimdik ayakta duracağız." değerlendirmesinde bulundu.

- Kilis

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Türkiye'nin, birlik, beraberlik ve huzurunu hedef alan bu tarz saldırılara rağmen dimdik ayakta durmaya devam edeceğini vurguladı.

Terör örgütleri ve destekçilerinin bu tür menfur saldırılarla hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını belirten Kara, "Ülkemize bu acıları yaşatan, vatanın ve halkın bütünlüğüne alçakça göz dikmiş teröristlere, terörü besleyenlere ve terörden beslenenlere lanet olsun. Bu saldırılarla Türkiye Cumhuriyeti'ne bölücü isteklerini kabul ettireceklerini zannedenler, gaflet ve delalet içindedir." ifadelerini kullandı.

Ülkenin birliği, bütünlüğü ve geleceğine yönelik terör faaliyetlerinin Türk milletini birbirine düşüremeyeceğini bildiren Kara, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diledi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Güvenç ise hiçbir saldırının, her geçen gün daha da büyüyen güçlü Türkiye'nin gelişmesine engel olamayacağını vurguladı.

Tüm terör örgütlerini ve saldırıları bir kez daha kınadıklarını bildiren Güvenç, saldırıların milletin birlik ve beraberliğini bozamayacağına işaret etti.

Güvenç, güvenlik güçleri ve hükümetin, her türlü saldırıyı bertaraf edebilecek kapasitede olduğunu kaydetti.