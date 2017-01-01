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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İstanbul'daki terör saldırısı) Kast edilmek istenen istikbalimizdir. ...
01 Ocak 2017 Pazar, 16:09
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İstanbul'daki terör saldırısı) Kast edilmek istenen istikbalimizdir. İmhası amaçlanan, milli birlik ve bağımsızlığımızdır. Türk milletinin tamamı kanlı namlunun ucundadır. Düşmana karşı ayağa kalkmak, tüm vatan sathını korumaya almak yalnızca iktidarın değil, hepimizin manevi sorumluluğu altındadır."