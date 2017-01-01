İstanbul'daki terör saldırısı

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ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "MHP, Türkiye’nin adeta bir savaş cephesinde olduğunu görmektedir ve de sonuna kadar devlet ve milletiyle bir, beraber olacaktır. Yıkılmayacağız, yenilmeyeceğiz, pekişen kardeşliğimizle, güçlenen azmimizle, kuvvetlenen irademizle hainlerin başına gök kubbeyi yıkacağız." ifadesini kullandı.

Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

"(Yeni bir yılın sıcaklığıyla umutlanalım) derken, Türkiye'nin yeni bir terör saldırısıyla sarsıldığını" belirten Bahçeli, azılı katillerin bu defa bir gece kulübünü hedef aldığını, masumların alçakça katledildiğini, 2017 yılının ilk anlarında terörün hain ve vahşi yüzünü tekrar gösterdiğini kaydetti.

Noel Baba kılığına girmiş bir caninin Ortaköy'deki gece kulübünü kana boğduğunu, aralarında turistlerin de bulunduğu 39 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:

"Bu menfur saldırıda 4'ü ağır olmak üzere, 65 kişi de yaralandı. Acımız büyüktür, öfkemiz büyüktür, ama metanetimiz de büyüktür. Hunhar terör saldırısında şehit olan polisimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yaralılara şifa dileklerimi iletiyorum. Ülkemizi ziyarete gelen ve hayatlarını kaybeden yabancı ülke vatandaşlarını saygıyla anıyor, ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Elbette terörizm kazanamayacak, elbette hainler ve işbirlikçiler hedefledikleri yıkım ve çözülmeye dünya gözüyle şahit olamayacaklardır. Artık teröre karşı kınama ve lanetleme yarışından daha fazlası yapılmalıdır. Türkiye’nin varlığı için ortak akıl, milli birlik şuuru şarttır."

"Aynı şeyler yapılarak farklı sonuçlar alınamayacağını" vurgulayan Bahçeli, "Klasik tedbir ve güvenlik politikalarının yanında teröre tam saha pres ve baskı kurulmalıdır. 2017’de de terörizmin sistematik ve periyodik cinayetleri durmayacaktır. Artık eski ezberlerde ve denenmiş yollarda ısrar anlamsızdır. Kastedilmek istenen istikbalimizdir. İmhası amaçlanan milli birlik ve bağımsızlığımızdır. Türk milletinin tamamı kanlı namlunun ucundadır. Düşmana karşı ayağa kalkmak, tüm vatan sathını korumaya almak yalnızca iktidarın değil, hepimizin manevi sorumluluğu altındadır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Teröristler ve terör örgütleri kukla"

"Gerçekte, teröristlerin ve terör örgütlerinin kukla olduğuna" dikkati çeken Bahçeli, bunların arkalarında duran canavar güçlerin, Türkiye üzerinde ve Ortadoğu'da "vahşi hesap" yaptığını belirtti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şu görüşlerini aktardı:

"Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizi bölemeyecek, ülkemizi paylaşamayacaklardır. Kaderimize ve milli namusa sahip çıkacağız. Herkes müsterih olsun, provokasyonlara dikkat etsin ve merak etmesin ki zalimleri, mazlumların dua ve dirençleri yok edecektir. MHP, Türkiye’nin adeta bir savaş cephesinde olduğunu görmektedir. Ve de sonuna kadar devlet ve milletiyle bir, beraber olacaktır. Yıkılmayacağız, yenilmeyeceğiz, pekişen kardeşliğimizle, güçlenen azmimizle, kuvvetlenen irademizle hainlerin başına gök kubbeyi yıkacağız."