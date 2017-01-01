İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

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ANKARA (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Bütün dünya bilsin ki Türk milleti ve devleti terör örgütlerinin üstesinden gelecektir. Kaos oluşturma gayreti içerisinde olanlara, huzurumuzu bozmaya çalışanlara gereken dersi verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Malkoç, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'daki terör saldırısını kınayarak, terörün bir insanlık suçu olduğunu belirtti.

İnsanlığın barışçı bir yol olarak seçtiği ve yüzyıllardır uyguladığı diplomasinin yerine, bazı ülkeler ile uluslararası güçlerin terör yöntemini benimsediğini dile getiren Malkoç, terör örgütlerine lojistik ve silah desteği verildiğini kaydetti.

Türkiye'nin DEAŞ'ın, PKK'nın, PYD'nin ve Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hedefi olduğuna dikkati çeken Malkoç, Türkiye'nin terörle mücadelede Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve diğer ülkeler tarafından yalnız bırakıldığına işaret etti.

Malkoç, "Bütün dünya bilsin ki Türk milleti ve devleti terör örgütlerinin üstesinden gelecektir. Kaos oluşturma gayreti içerisinde olanlara, huzurumuzu bozmaya çalışanlara gereken dersi verecektir. Bu vahşi saldırı sebebiyle bütün insanlığa başsağlığı diliyorum, ölenlerin yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalara diliyorum." ifadelerini kullandı.