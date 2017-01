İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

BURSA (AA) - İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısına, Eskişehir, Bursa, Balıkesir ve Bilecik'ten tepki gösterildi.

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'daki kanlı ve hain saldırının, terörün çirkin yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirtti.

"Milli birlik ve beraberliğimizi yok etmeyi amaçlayan bu hain saldırılar karşısında büyük Türk milleti, her zamankinden daha güçlü duracaktır." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın temel hakkı olan yaşama arzusunu elinden almaya çalışan bu tür terör eylemlerini şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Ülkemizin istikrarını hedef alan, birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya yönelik yapılan bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, hastanelerde tedavi gören yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

- Bursa

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, eli kanlı terörün Türkiye üzerindeki hedeflerine asla ulaşamayacağını belirtti.

Yeni yılın ilk saatlerinde kanlı yüzünü bir kez daha gösteren hain terör saldırısını lanetlediklerini vurgulayan Burkay, Türkiye'nin güven algısını ve milletin huzurunu bozmak isteyenlerin asla kirli emellerine ulaşamayacağına dikkati çekti.

Yurt içi ile dışında tüm terör gruplarıyla kararlılık ve başarıyla mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti'ni kimsenin yolundan alıkoyamayacağını bildiren Burkay, şöyle devam etti:

"Masum sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan alçakça terör saldırılarının hedefi bellidir. Milletimizin moralini ve birliğini bozmaya, ülkemizin istikrarını sarsmaya yönelik karanlık planlara karşı yine dimdik durmaya devam edeceğiz. Türkiye'de kaos oluşturma peşindeki terör odakları ve onların destekçilerine karşı devletimiz ve milletimiz, yine gereken cevabı verecektir. Karanlık güçlerin kirli oyunlarına asla müsaade etmeyeceğiz."

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Bursa Şube Başkanı Mustafa Gürses, terörün dili, dini, ırkı ve mazereti ile mekanı bulunmadığını, aynı zamanda geleceğinin de olmayacağına inandıklarını kaydetti.

Bursaspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulunularak, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelik bu hain saldırıyı kınıyor, milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

- Bilecik

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, dünya ülkelerinin ve milletlerin teröre karşı ortak tavır takınması gerektiğini bildirdi.

Yağcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu saldırı şunu gösterdi ki terör, her zaman birçok ülke ve milleten insanın canını yakabilmektedir. Her zaman belirttiğimiz gibi terör ve terör eylemleri cinayet, katliam ve can yakmaktan besleniyor. Bu caniliğe karşı bütün dünyanın ortak bir duruşla karşı koyması ve masum canların yitirilmesine göz yummamaları gerekmektedir. Bütün terör ve terörist gruplara ülkemiz ile yöneticilerinin takındığı tavrı, bütün dünya liderlerinin de samimi şekilde takınmalarının gerekliliği anlaşılmalıdır. Bütün dünya insanlarının da artık terörün iç yüzünü görmeleri ve buna karşı ortak düşüncede olmaları son derece önemlidir. Çünkü bu saldırı bütün insanlığa yapılmıştır."

- Balıkesir

Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, tarihinde imkansızlıkları başararak birçok destan yazan Türkiye'nin, bu belaya karşı mücadelesini yalnız da olsa sonuna kadar sürdürüp, insanlık savaşını kazanacağı belirtildi.

Terörün dil, din, ırk ayrımı gözetmediği vurgulanan açıklamada, saldırı lanetlendi. Açıklamada, "Dün Dolmabahçe'de, Kayseri'de, bugün Ortaköy'de yaşadığımız, masumları hedef alan kalleş ve sapkın ruhlu nafile eylemlerin huzurumuzu bozmasına, kaos ortamı oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz. Türkiye, sadece bölgesine değil, dünyaya barışın hakim olmasını gönülden isteyen 79 milyon akla ve yüreğe sahiptir." ifadeleri kullanıldı.