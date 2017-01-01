İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

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ORDU (AA) - İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısı, Ordu'da kınandı.

AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, yaptığı yazılı açıklamada, Ortaköy'deki menfur silahlı saldırıyla Türk milletinin milli birlik ve bütünlüğünün hedef alındığını belirtti.

Bu menfur saldırı ile milli birliği, huzur ve refahı bozmak isteyenleri lanetlediğini vurgulayan Çanak, "Türkiye'nin haksızlıklara karşı duruşunu kabul edemeyenler, sivil vatandaşlarımıza saldırmakla mevzi kazanma gayretinde olanlar bilsinler ki hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet." ifadesini kullandı.

Çanak, saldırının, terör örgütlerinin, masum sivilleri hedef alan karanlık yüzünü bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu saldırının, herhangi bir sonuç elde etmeyi değil, sadece ve sadece masum insanların kanı ve acısı üzerinden dünyaya ülkemiz aleyhinde propaganda malzemesi üretmeyi hedeflediği açıktır. Dünyanın, özellikle de batı ülkelerinin, yönetimleriyle parlamentolarıyla medyasıyla sivil toplum kuruluşlarıyla terör örgütlerinin bu oyununa karşı artık kararlı bir duruş sergilemelerini bekliyoruz. Türkiye, terör örgütleriyle olan mücadelesine, ödediği tüm bedellere rağmen sonuna kadar devam edecek güce, dirayete, imkana sahiptir ancak bu tür eylemlerinin, 79 milyon Türk vatandaşıyla birlikte 7,5 milyar insanın tamamına yönelik olduğunu da hatırlatmak isterim. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör saldırısını nefretle kınadığını belirtti.

Bu saldırıların hedefinin, Türkiye'nin aydınlık yarınları olduğunu kaydeden Gündoğdu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hedefte ise milleti uğruna kendini feda etmiş Reis var. Şimdiye kadar diz çökmedik, bundan sonra da diz çökmeyeceğiz. Bu mücadele milletin mücadelesidir. Reisin millet adına verdiği mücadeledir. Milletin ve Reisin vekilleri olarak mücadelemize güçlenerek devam edeceğiz. Bağımsızlık, kurtuluş mücadelesi ile olur. Onun için Reisin seferberlik çağrısı önemli. Millet olarak bir olmaya, iri olmaya devam. Terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun."

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç da yazılı açıklamasında, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, şu görüşlerini paylaştı:

"İstanbul'da habis niyetlerle planlanarak gerçekleştirilen terör eyleminde milletimiz ve milletimizin huzuru yine hedef alınmıştır. Şer odakları tarafından sinsice kurgulanmış her olay, hedeflenenin aksine milletimizin birlik bağını daha da kuvvetlendirecektir. Din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin bütün insanlığa kast eden terör saldırıları, milletimizin bin yıllık birlik bağını asla akamete uğratamayacak, yüce devletimiz tarafından, bu hain eylemlere gereken cevap muhakkak verilecektir. Saldırıda hayatını kaybeden bütün masum insanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Orduspor Kulübü ise resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Yeni yıla umutla girmek isteyen vatandaşlara yönelik Ortaköy’de gerçekleşen hain terör saldırısını lanetliyoruz." ifadesini kullandı.











