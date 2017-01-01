02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kuveytliler, Suriyeli yetimleri sevindirdi

01 Ocak 2017 Pazar, 16:45
Kuveytliler, Suriyeli yetimleri sevindirdi

ŞANLIURFA (AA) - Kuveyt merkezli yardım derneği, Türkiye'ye sığınan Suriyeli yetimlere kaban ve para yardımı yaptı.

Kuveyt'te iş adamlarının kurucusu olduğu Tarahum Derneğince temin edilen kışlık kaban ve yüzer lira bulunan zarfları almak için Şanlıurfa'da kamp dışında kalan sığınmacılar, Karaköprü Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi.

Merkez Müdürü Mustafa Kırıkçı koordinatörlüğünde yardımlar, dernek görevlilerince tespit edilen Suriyeli 350 yetim çocuk ve ailelerine dağıtıldı.

Dernek sorumlusu Kuveytli Halit Azimi, AA muhabirine, Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sığınmacılara ev sahipliği yapmasından dolayı teşekkür etti.

Suriyeli sığınmacılara çeşitli yardımlarda bulunduklarını belirten Azimi, "Dul, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarımız devam etmektedir. Bu oluşturulan savaşlar nedeniyle dünyanın birçok yerinde çok sayıda yetim çocuk ve dul kadın bulunmaktadır. Biz dernek olarak yetimlere sponsorluk yapıyoruz, aylık olarak nakdi destekte bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Azimi, Müslümanlardan Suriyeli sığınmacılara daha fazla yardımda bulunmalarını beklediklerini kaydetti.

Kırıkçı da sığınmacılara desteklerinden dolayı Kuveytlilere teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da ev yangını
YEREL

ŞANLIURFA'DA EV YANGINI
Başkan Demirkol'dan polise ve temizlik personeline anlamlı ziyaret
YEREL

BAŞKAN DEMİRKOL'DAN POLİSE VE TEMİZLİK PERSONELİNE ANLAMLI ZİYARET
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Başkan Demirkol yeni yıl bebeklerini ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN DEMİRKOL YENİ YIL BEBEKLERİNİ ZİYARET ETTİ
Yeni yılı havaya ateş açarak karşıladılar
YEREL

YENİ YILI HAVAYA ATEŞ AÇARAK KARŞILADILAR
Siverek yılbaşına silah sesleriyle girdi
YEREL

SİVEREK YILBAŞINA SİLAH SESLERİYLE GİRDİ
Şanlıurfa'da yılın ilk bebeği
YEREL

ŞANLIURFA'DA YILIN İLK BEBEĞİ