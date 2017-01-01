Derik’teki yangın

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde bir evde çıkan yangında ağır yaralanan kişi, sevk edildiği İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Başaran Mahallesindeki yangında ağır yaralanan 52 yaşındaki Zergan Sakin, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla sevk edildiği İstanbul Dr. Lütfü Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangında ağır yaralanan Abdurrahman Sakin'in ise Kızıltepe ilçesinde özel bir hastanedeki tedavisi sürüyor.

Derik'te dün bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Zergan, Abdurrahman, Zilan (18) ve Mehmet Ali Sakin ağır yaralanmış, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen Zilan ve Mehmet Ali Sakin yaşamını yitirmişti.