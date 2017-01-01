İstanbul'daki terör saldırısı

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MERSİN (AA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, İstanbul'da bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Burak Yıldız'ın ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çakacak, İstanbul Etiler Polis Karakolu'nda görev yapan şehidin, merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde oturan annesi Aslı Yıldız'ın evine ziyarette bulundu.

Burada, 1,5 yıllık polis memuru şehit Burak Yıldız'ın dayısı Ahmet Dursun tarafından karşılanan Çakacak, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Çakacak, şehit ailesini bir süre teselli etmeye çalıştı.

Öte yandan, şehit Burak Yıldız'ın diğer kardeşinin de İstanbul'da polis memuru olarak görev yaptığı, babasının ise geçen yıllarda kanserden vefat ettiği bildirildi.