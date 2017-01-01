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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

01 Ocak 2017 Pazar, 16:59

ANKARA (AA) - İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısına Rusya, İran, İtalya ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçilikleri Twitter üzerinden ve yazılı açıklamalarla tepki verdi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabında, "Yılbaşı gecesinde İstanbul'da düzenlenen acımasız terör saldırısını şiddetle kınar, Türkiye halkına başsağlığı dileriz." mesajı paylaşıldı.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, yazılı açıklama yaparak yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı. Açıklamada, "İran Büyükelçiliği, Türkiye hükümeti, milleti ve bu olayda hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içinde olduğunu belirterek bu canice olayı kınayıp terörizm ve aşırıcılıkla mücadelede bölge ülkeleri ve dünya kamuoyunun birlik ve iş birliğine ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Umarız iş birliğini artırarak terörizm ve şiddetten uzak bir dünyaya kavuşuruz." ifadeleri yer aldı.

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano da şahsi hesabından yaptığı paylaşımda, terörün hiçbir tatil ya da kutlama tanımadığını vurgulayarak "Özgürlüğümüzü savunmak için birlikte mücadele etmeli, terörle mücadeleyi sürdürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medyada paylaştığı mesajda da "Yeni yıla üzüntü ve keder içinde giren, İstanbul'daki saldırıdan etkilenen ailelerin acısını paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabında, saldırının kınandığını vurgulanarak "Hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Başın sağ olsun, Türkiye..." mesajı paylaşıldı.


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