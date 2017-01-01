İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

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ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Hain, alçak terör saldırıları, bu ülkenin değerlerini, bir arada yaşama azmini yok edemeyecektir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, terör saldırısının doğrudan ülkedeki huzur ve güven ortamını ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirtti.

Bu hedeflerin, birlik ve beraberlik korunarak, teröre karşı durularak boşa çıkarılacağını vurgulayan Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:

"Belli mihraklar tarafından gerçekleştirildiği açık olarak görülen bu eylemlerin Türk toplumunun farklılıklarıyla bir arada yaşama sevinci ve inancını ortadan kaldıramayacak, bunu yok etmeye yönelik bütün gayret ve emeller hüsranla sonuçlanacaktır. Bu ülke herhangi bir ülke değildir. Tarihiyle, kültürüyle, zorda kalan tüm insanlara kucak açmasıyla, onları kanatlarının altına almasıyla müstesna bir ülkedir. Nitekim tarihin her devrinde, bugünlerde olduğu gibi zorda kalan insanlar bu ülkeye sığınmıştır. Hain, alçak terör saldırıları, bu ülkenin değerlerini, bir arada yaşama azmini yok edemeyecektir. Ülkemizin birikimi kuşku yok ki terörle mücadeleden de başarıyla çıkmamızı sağlayacaktır. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

- "Birlik ve beraberlik ortamını bozamayacaklar"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da terör saldırısını kınadı.

Terörün sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın birinci sorunu olduğuna işaret eden Apaydın, "Bu soruna karşı tüm dünya ülkeleri bir araya gelip güç birliği yapmalıdır. Terörün arkasındaki ülkeler ise zaman kaybetmeden terörü desteklemekten vazgeçmelidirler." değerlendirmesinde bulundu.

Hiçbir terör saldırısının ülkedeki birlik ve beraberlik ortamını bozamayacağını ifade eden Apaydın, şunları kaydetti:

"Ülke olarak son dönemde terörle giriştiğimiz etkin bir mücadele var. Bu mücadeleyi hiçbir güç artık kesintiye uğratmamalıdır. Aksine bu olaydan sonra tüm dünya ülkeleri ellerini başlarının arasına alıp bir kez daha düşünerek mantıklı karar vermelidirler.

Son dönemde yaşanan terör olaylarından sonra ülkemizin ve dünyanın kalbi konumundaki İstanbul terörle anılmaya başlandı. Terörü yapanların amacı da ülkemizi terör ülkesi olarak göstermektir. Ancak şu unutulmamalı ki olay yeri Türkiye olabilir. Ama terör sadece Türkiye'yi değil, diğer ülkeleri de beraberinde vurmaktadır."

Apaydın, ilk belirlemelere göre saldırıda hayatını kaybedenlerden 15'inin yabancı uyruklu olduğunu anımsatarak, şu ifadeleri paylaştı:

"Bir başka önemli konusu ise teröre karşı sürekli yazılı açıklama yapıp ön planda olan ülkeler nedense yazılı açıklamalarını fiiliyata dönüştüremiyorlar. Bunun en son örneğini DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede ülkemizin yalnız bırakılmasıyla gördük. Bunun için yapılması gereken terör sadece Türkiye'nin sorunu değil. Bugün bana yarın sana diye bir atasözünü tüm dünya ülkelerine hatırlatmak isteriz. Son pişmanlık fayda etmez. Gelin hep beraber elimizi taşın altına koyalım ve hep birlikte bu aşağılık terör belasından hep beraber kurtulalım."