Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Malatya'da

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MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Tüfenkci, beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve diğer ilgililerle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Malatya'ya yaptırılması planlanan "Malatya Müzesi" için alternatif yerleri inceledi.

Bakan Tüfenkci, yeni yapılması planlanan kent müzesi arsası için alternatif yerler arasında bulunan kent merkezindeki İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksekokulu binasının bulunduğu alanda incelemelerde bulunarak, Prof. Dr. Kızılay ve Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır'dan bilgi aldı.

Bakan Tüfenkci, daha sonra kentte ziyaretlerine devam etti.