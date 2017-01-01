Mersin'deki sel

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MERSİN (AA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, ilde yaşanan sel nedeniyle oluşturulan kriz masası yetkililerden bilgi aldı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, AFAD İl Müdür Vekili Yılmaz Ersoy, sel ile ilgili son durum ve çalışmalar hakkında kriz masası üyelerine bilgi verdi.

Ardından Vali Çakacak, toplantıda yaptığı konuşmada, krizin en az zayiatla ve etkin çözümlerle kısa süre içerisinde atlatılması için tüm ekiplerin seferber edildiğini belirtti.

Ekiplerin çalışmalarını 24 saat esasına göre aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Çakacak, selden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi amacıyla hasar tespit çalışmalarının süratle yürütüldüğünü vurguladı.

Çalışmaların Mersin Valiliği ve AFAD koordinasyonunda devam edeceğini aktaran Çakacak, "Kalkınma Bakanı Sayın Lütfi Elvan'ın ilimizde gerçekleştirdiği basın açıklamasında da belirttiği gibi Mersin belki de tarihinde ilk defa bu kadar kısa bir süre içerisinde bu kadar yağış aldı. Son 3 günde metrekareye düşen 223 kilogramlık yağış ilimizin 1 yılda aldığının üçte birinden fazla. Yoğun bir şekilde gerçekleştirilen tüm bu çalışmalar önümüzdeki süreçte de Mersin Valiliği ve AFAD koordinasyonunda devam edecek." ifadesini kullandı.

Çakacak, bu ve bunun gibi bir felaketin tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.



