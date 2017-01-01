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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaziantep'te otomobilin çarptığı çocuk öldü

01 Ocak 2017 Pazar, 17:23
Gaziantep'te otomobilin çarptığı çocuk öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cengiz Topel Mahallesi 16. Cadde'de, Mehmet Tuğrul yönetimindeki 27 YG 508 plakalı otomobil, yolda yürüyen 13 yaşındaki Mehmet Arslan'a çarptı. Çapmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımdaki elektrik diğerine çarparak durabildi.

Kazada ağır yaralanan çocuk ve sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edilen Tuğrul'un hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan elektrik direğinin devrilmesiyle mahalledeki elektrik kesildi. TEDAŞ ekipleri, arızanın giderilmesi ve mahalleye yeniden akımın verilmesi için çalışma başlattı.

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