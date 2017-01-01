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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

01 Ocak 2017 Pazar, 17:40

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili, "Son dönemde Türkiye, İran ve Rusya öncülüğünde yürütülen çalışmalar Suriye'de barışa yönelik umutları arttırmıştır. Böyle bir ortamda gerçekleştirilen bu saldırının en önemli hedeflerinden birinin de bu barış çabalarını sabote etmek olduğu açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'daki terör saldırısını lanetleyerek, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik karanlık suikastin ardından gerçekleşen dünkü saldırının hem yapılış tarzı hem de zamanlaması bakımından dikkat çekici olduğunu belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Herkesin malumu olduğu üzere, son dönemde Türkiye, İran ve Rusya öncülüğünde yürütülen çalışmalar Suriye'de barışa yönelik umutları artırmıştır. Böyle bir ortamda gerçekleştirilen bu saldırının en önemli hedeflerinden birinin de bu barış çabalarını sabote etmek olduğu açıktır. Bu tür tehdit ve alçakça provokasyonlara karşı verilecek en güzel cevap, barışa yönelik çabaların tavizsiz ve kararlı bir şekilde sürdürülmesi olacaktır."

Milletin sahip olduğu tarihi tecrübe ve sağduyu ile her zaman olduğu gibi bu karanlık oyunu yine bozacağını ifade eden Karamollaoğlu, "Gün her zamankinden daha fazla birlik olma günüdür. Birbirimize kenetlenme günüdür." değerlendirmesini yaptı.

- "Seferberliğimizi zaafa uğratacak açıklamalardan kaçınmalıdır"

Vatan Partisi Genel Sekreteri Osman Yılmaz da İstanbul'daki terör saldırısını kınadığını belirterek, Türk milletine başsağlığı diledi.

Saldırının hedefinin Türkiye'nin bağımsızlık, kardeşlik, üretim, aydınlanma ve barışa yönelen ufku olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Saldırı, Türkiye'nin bölücü ve gerici teröre karşı mücadelesini, kökünü kazıma kararlılığını hedef almıştır. Saldırı sonrası yapılan değerlendirme ve yorumlarda milletimizin birliğine zarar verecek ifadelerden kaçınmak gerekmektedir. Başta hükümet yetkilileri olmak üzere vatan savaşımızın başarısının garantisi olan devletçe ve milletçe seferberliğimizi zaafa uğratacak açıklamalardan kaçınmalıdırlar. İç cephemizi zaafa uğratan uygulamalara, açıklamalara, tartışmalara derhal son verilmelidir. Bu saldırı Türkiye'de ve bölgemizde kaybeden ABD'nin zavallı girişimleridir ve amacına ulaşamayacaktır. Türkiye Avrasya'daki onurlu yerini alacaktır. Bütün milletimizi, siyasal partileri, sendikaları ve kitle örgütlerini Türkiye Cephesinde birleşmeye çağırıyoruz. Devlet, vatan ve millet bütünlüğü her türlü sınıf, topluluk ve kişi çıkarının üstünde, bütün milletimizin meselesidir."

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