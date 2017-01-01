İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

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MALATYA/GAZİANTEP (AA) - Malatya ve Gaziantep'teki bazı sivil toplum örgütlerinin (STK) temsilcileri, İstanbul'daki terör saldırısını kınayan mesajlar yayımladı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç mesajında, terör saldırısını lanetleyerek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Erkoç,"Kaynağı ne olursa olsun, terör insanlığın, kardeşliğin, yaşamanın, aydınlık hayallerin düşmanıdır. Masum sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan alçakça terör saldırılarının hedefi bellidir. Milletimizin moralini ve birliğini bozmaya, ülkemizin istikrarını sarsmaya yönelik karanlık planlara karşı yine dimdik durmaya devam edeceğiz. Türkiye'de kaos oluşturma peşindeki terör odakları ve onların destekçilerine karşı devletimiz ve milletimiz yine gereken cevabı verecektir. Karanlık güçlerin kirli oyunlarına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Terörün sadece ülkenin değil, dünyanın da en büyük sorunu olduğunu belirten Erkoç, teröre karşı bütün ülkelerin el ele vermesi gerektiğini kaydetti.

- "Tek amaçları Türkiye'yi bölmek"

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, alçakça yapılan bu saldırıların milli birlik ve beraberliği asla sarsamayacağını vurguladı. Ay, "Terörün çirkin yüzünü bir kez daha gördük. Bunların amacı ne din, ne dil, ne ırk ne de başka birşey. Tek amaçları Türkiye’yi bölmek ve yaşanmaz bir hale getirmeye çalışmak. Bu kirli emellerine ulaşamayacaklarını her zamanki gibi tek yürek ve tek güç olarak kandan beslenen vampirlere göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Birlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan da düzenlenen hain saldırının kalleşçe olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bu tür saldırılara asla boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Aslan, şunları kaydetti:

"Bu saldırı, terör örgütünün çirkin yüzünü ve kurbanları arasında hiçbir ayrım yapmadığını gözler önüne sermiştir. Bu hain ve alçak terör saldırısı, ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelik yapılan bir saldırı olmakla beraber, Türkiye aleyhine yönelik üretilen ve yürütülen kara propaganda hedefiyle masum sivillere yönelik alçak bir saldırıdır. Terör örgütlerinin uluslararası güçlerin taşeronluğunu yaptığı, İstanbul'da eğlence merkezinde sivillere yönelik yapılan alçak saldırı ile bir kez daha tescillenmiştir. Bu tür saldırılarla bizleri asla yıldıramaz ve boyun eğdiremezler. Halkımız bu tür saldırılar karşısında birlik ve beraberliğini koruyarak teröre ve onların karanlık uzantılarına karşı en güzel cevabı verecektir."