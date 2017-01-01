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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan:

01 Ocak 2017 Pazar, 17:45

KOCAELİ (AA) - Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Erbakan Vakfı, asıl olarak Milli Görüş hareketinin istikametini, açılarını muhafaza etmek, hakkıyla temsil etmek ve ana hedeflerine ulaştırmak için çalışmak mecburiyetindedir." dedi.

Erbakan, vakfın Kocaeli temsilciliği tarafından Derince ilçesindeki bir otelde düzenlenen 2. Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ortadoğu'da durumun son derece karmaşık görünse de basit olduğunu belirtti.

Bölgede yaşanan üzücü olayların sebebinin, "Büyük İsrail'in kurulması için küçük Müslüman devletlerin oluşturulması" çalışması olduğunu savunan Erbakan, 100 yıl önce Osmanlı'ya yapıldığı gibi şimdi de İslam aleminin daha küçük parçalara bölünmek istendiğini kaydetti.

Erbakan, İslam Ülkeleri Birleşmiş Milletleri, İslam Ülkeleri NATO'su ve İslam Ülkeleri Barış Gücü kurulmadan İslam coğrafyasının belalardan kurtulmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, "İslam birliği kurulmadan, İslam Ülkeleri Barış Gücü, İslam Ülkeleri NATO'su, İslam Ülkeleri Birleşmiş Milletleri kurulmadan elin gavurunun oyuncağı olmaktan başka çaremiz kalmaz. Rusya'daki adam Halep'teki gözü yaşlı çocuğun derdiyle dertlenir mi? ABD'deki kovboy zihniyetli adam Halep'teki, Arakan'daki Müslüman çocuğun derdiyle samimi olarak dertlenir mi? Böyle bir şeyin olması mümkün değil." diye konuştu.

- "800 bin üye hedefine ulaşmak için 27 gün kaldı"

Vakfın hedeflerini anlatan Erbakan, "Erbakan Vakfı, sadece Erbakan hocamızın vasiyetini yerine getirmek, Erbakan hocamızı anma programları yapmak, Erbakan hocamızın hatırasını yaşatmak, Erbakan hocamızın müzesini ve kütüphanesini kurmak için değil, Erbakan Vakfı, bunlarla birlikte asıl olarak Milli Görüş hareketinin istikametini, açılarını muhafaza etmek, onu hakkıyla temsil etmek ve ana hedeflerine ulaştırmak için çalışmak mecburiyetindedir. Bu toplantıları bunun için yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Fatih Erbakan, teşkilatlanmalarının, Türkiye'nin her noktasına ulaşması gerektiğine işaret ederek, Milli Görüş mesajının doğru olarak iletilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Hedeflere ulaşmak için geçen yılı vakıf olarak atılım yılı ilan ettiklerini anımsatan Erbakan, il temsilcileri toplantısında 81 il temsilcisi, 600 ilçe temsilcisi ve 800 bin üye hedefine ulaşmak için 27 gün kaldığını kaydetti.

Konuşmanın ardından Erbakan, vakıf üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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