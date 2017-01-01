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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Kastamonu'da hayvan ambulansı hizmete girdi

01 Ocak 2017 Pazar, 17:52
Kastamonu'da hayvan ambulansı hizmete girdi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesinin yaralı hayvanlara olay yerinde tıbbi müdahalede bulunma imkanı sağlayan hayvan ambulansı hizmete girdi.

Tam donanımlı hale getirilerek kesintisiz hizmet verecek hayvan ambulansı sayesinde "Alo 153" hattına gelen ihbarlar, Kastamonu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan ekiple anında değerlendiriyor.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanların trafik kazaları ve benzeri durumlarda meydana gelen kayıplarını en aza indirmek için ambulansın hizmet vermeye başladığını belirtti.

İnsana olduğu kadar hayvanlara da değer verilmesi gerektiğini ifade eden Babaş, şunları söyledi:

"Başlattığımız çalışma sonucunda sokak hayvanları sorununu büyük ölçüde giderdik. Yaptığımız Geçici Hayvan Bakımevimiz tüm hayvanseverlerin takdirini kazandı ve Türkiye'de örnek olarak gösterildi. Bu bizleri gururlandırdı. Aldığımız hayvan ambulansıyla yaralı ve zor durumdaki hayvanlarımıza kesintisiz hizmet vermeyi sürdüreceğiz. 'Büyük Türkiye'nin güçlü ili Kastamonu' hedefi doğrultusunda her alanda çalışmalarımıza bıkmadan, usanmadan ve yorulmadan devam edeceğiz."

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