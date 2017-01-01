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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Deve güreşi festivalinde teröre tepki

01 Ocak 2017 Pazar, 17:54
Deve güreşi festivalinde teröre tepki

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geleneksel deve güreşleri festivalinde terör protesto edildi.

Bodrum Belediyesi tarafından Kızılağaç mevkisinde düzenlenen deve güreşi festivaline Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin çeşitli illerinden 130 deve katıldı.

Güreşlerin yapıldığı alana "Terörü lanetliyoruz" yazılı pankart asıldı. Güreşlerde görevliler "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde slogan attı.

Güreş öncesi izleyicilere seslenen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yaşanan terör olaylarına değindi. Kocadon, "Ama korkmayın, inanmaya devam. Bu birlik beraberlik, bu sevgi sizde olduğu müddetçe bu vatan bölünmez. Askerimize polisimize halkımıza kurşun sıkan elleri lanetliyoruz. Böyle bir günde de birlik beraberlik içerisinde olmaya ihtiyacımız var. İşte bugün, bu arenada bu birlik berberliği sergileyen Anadolu halkına, vatandaşımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği etkinlikte davul ve zurna da çalınmadı.

Güreşlerde develerin kıyasıya mücadelesi, deve sahiplerinin yanı sıra izleyenlerle alandaki görevlilere heyecanlı anlar yaşattı. Bazı develer güreşi yarıda bırakıp sahada koşuşturdu, develeri ayırmaya çalışan saha görevlileri zaman zaman zor anlar yaşadı. Güreşlerde devenin çarptığı bir görevli de yaralandı.

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