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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Bangladeş'te iktidar partisi milletvekili öldürüldü

01 Ocak 2017 Pazar, 18:12

YENİ DELHİ (AA) - Bangladeş'te iktidar partisi milletvekili Manzurul İslam Liton öldürüldü.

Yerel polis şefi Atiar Rahman, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in Avami Ligi Partisi'nden milletvekili Liton'un Gaibandha'daki evinde vurularak öldürüldüğünü belirtti.

Aile üyelerinin polise verdiği ifadeyi aktaran Rahman, eve gelen motosikletli 4 kişinin yakın mesafeden Liton'u vurup kaçtığını söyledi.

Avami Ligi Partisi Genel Sekreteri Obaidul Quader, gazetecilere yaptığı açıklamada, Liton'a düzenlenen saldırının "planlı bir cinayet" olduğunu ve "mezhepsel güçlerin korkakça eylemi" gibi göründüğünü ileri sürdü.

Liton'un öldüğü doktorlar tarafından doğrulanırken, polis olayın ayrıntısına ilişkin daha fazla bilgi paylaşmadı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da 1 Temmuz'da Holey Artisan restoranına düzenlenen saldırıda içerideki 33 kişi rehin alınmıştı. Saldırganlarla çatışmaya giren 2 polis yaşamını yitirmiş, 30 polis yaralanmıştı.

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 6 saldırgan öldürülmüş, 1 saldırgan gözaltına alınmış, 13 rehine kurtarılmıştı. Saldırganların 20 rehineyi öldürdüğü kaydedilmişti.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlenmesine rağmen Bangladeş yönetimi ülkede DEAŞ unsurları bulunmadığını, saldırının başka bir örgüt tarafından yapıldığını ileri sürmüştü.

Ülkede, temmuz ayından bu yana Şeyh Hasina yönetiminin "İslamcı militan" olmakla suçladığı yaklaşık 40 kişi güvenlik güçleri tarafından düzenlenen baskınlarda hayatını kaybetti.


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