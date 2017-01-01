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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın'da deve güreşi

01 Ocak 2017 Pazar, 18:15
Aydın'da deve güreşi

AYDIN (AA) - Aydın'da yılın ilk Deve Güreşleri Festivali, İncirliova ilçesinde gerçekleştirildi.

İlçedeki Güreş Arenası'nda düzenlenen 31'inci İncirliova Deve Güreşleri Festivali'nde Ege, Marmara, Akdeniz bölgelerinden gelen 178 pehlivan deve güreşti.

Güreş öncesi şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İncirliova belediyesince terör saldırılarına tepki göstermek amacıyla izleyicilere 4 bin Türk bayrağı dağıtıldı. Görevi başında şehit olan İncirliovalı öğretmen, polis ve askerlerin fotoğraflarının yer aldığı, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı dev pankart alana asıldı. Son günlerdeki terör saldırılarından dolayı festivalin eğlence kısmı iptal edildi.

Festivalin açılış konuşmasını yapan İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'daki bir eğlence mekanında yaşanan terör saldırısından dolayı üzgün olduklarını belirterek, saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Türk milletinin birlik ve beraberliğini bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Kale, "Onun için bu tür etkinliklerimizi, bizi bu şekilde ayak oyunlarıyla günlük hayatımızdan, devletimizden, milletimizden aramıza nifak sokarak bizleri güvensizlik ortamına getirenlere inadına durumumuzu göstereceğiz. Bayrak inmez, ezan susmaz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla güreşleri izledi.

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