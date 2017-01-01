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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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İstanbul'daki terör saldırısı

01 Ocak 2017 Pazar, 18:38
İstanbul'daki terör saldırısı

ADANA (AA) - İstanbul'da bir gece kulübünde gerçekleşen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Burak Yıldız'ın (22) cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Mersin'e getirildi.

THY'ye ai̇t tari̇feli̇ uçakla Adana Havalimanı'na getirilen cenazeyi Yıldız'ın yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri ile yetkililer karşıladı.

Burada tören mangası tarafından cenaze aracına konulan Yıldız'ın naaşı, karayoluyla Mersin'e gönderildi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun cenaze aracından indirilişi sırasında şehidin ablası Leyla Yıldız ve yakınları gözyaşı döktü.

Hastaneye Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve emniyet mensupları da geldi.

Yıldız'ın cenazesinin, yarın Muğdat Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

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