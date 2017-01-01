İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

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ANKARA (AA) - İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısına İspanya, Romanya, Moldova, Rusya, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti, Somali, Yunanistan ve Litvanya tepki gösterdi.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İspanya'nın İstanbul’daki vahşi terör saldırısını dehşet ve infial içinde öğrendiği belirtildi. İspanya hükümetinin bu menfur saldırıyı en kesin ve en şiddetli şekilde kınadığının altının çizildiği açıklamada, suçluların en kısa sürede adalete hesap vermesi temennisinde bulunuldu.

İspanyol hükümeti ve halkı adına hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin başsağlığı ile yaralılara acil şifa dileklerinin iletildiği açıklamada, İspanya hükümeti ile halkının, Türk hükümeti ve halkına bu zor zamanlardaki dayanışma duyguları ifade edildi.

Açıklamada, "Türkiye, güvenlik güçleri, adalet ve hukuk devletinin çalışmaları ile uluslararası işbirliği sayesinde son verilecek olan terör tehdidine karşı verdiği mücadelesinde İspanya’ya her zaman güvenebileceğini bilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Romanya Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada da Romanya'nın, hayatını kaybedenler için duyduğu derin üzüntü ve ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerine yer verildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı muhatap mesajında saldırıyı kınadı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Moldova'nın Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarları da Dışişleri Bakanlığını arayarak taziyelerini iletti.

Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Devlet Bakanı Mohamud Abdi Hassan, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğine, söz konusu terör saldırısını kınayan, hayatını kaybedenler için taziyelerini ve yaralılara acil şifa dileklerini vurgulayan bir e-posta mesajı gönderdiğini ifade etti.

Rusya Fedarasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a taziye mesajları gönderdiğini kaydeden kaynaklar, Yunanistan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi George Yennimatas'ın da Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğine telefon ederek, hem kendisi hem de Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos adına, bu vahşi terör saldırısını şiddetle kınadığını ve taziyelerini bildirdiğini ifade etti.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı da resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, terör saldırısını şiddetle kınayarak, kayıplar için taziye ile yaralılara acil şifalar dileklerini sundu.

Bu alçak saldırının sadece Türkiye’yi değil, tüm uluslararası toplumu hedef aldığının altının çizildiği açıklamada, Litvanya'nın, terörle mücadelesinde Türkiye'ye desteği vurgulanarak terör sınamalarıyla yüzleşmeye de hazır olduğu teyit edildi.