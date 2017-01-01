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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Mahsur kalan madencilere askeri helikopterle gıda yardımı

01 Ocak 2017 Pazar, 20:47
Mahsur kalan madencilere askeri helikopterle gıda yardımı

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde, etkili olan kar nedeniyle yolun kapanması sonucu mahsur kalan 50 madenciye askeri helikopterle gıda yardımında bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçede özel bir maden ocağında çalışan işçiler, kar yağışının ardından yolun kapanmasıyla şantiyeden çıkamadı.

Madencilerin yetkilileri arayıp bilgi vermesi üzerine belediye ekiplerinin şantiyenin yolunu açmak için yaklaşık 4 gündür başlattığı çalışma ise devam ediyor.

İş makineleri ve işçilerle yol açma çalışmalarının sürdürüldüğü, madencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir sıkıntılarının bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, 2 metreyi bulan kar yüzünden şantiyeden çıkamayan işçilere ve dağdaki çobanlara askeri helikopterle gıda yardımı ulaştırıldı.

Pozantı Garnizon Komutanı Mustafa Emrah Özkan ve maden işletmesi sahibi Necati Şen de helikopterle birlikte madene gitti.

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