Derik’teki yangın

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MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde bir evde çıkan yangında ağır yaralanan Abdurrahman Sakin, tedavisine daha ileri bir merkezde devam edilmesi için ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Derik ilçesine bağlı Başaran köyündeki yangında ağır yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Sakin, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Derik'te, dün bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Zergan, Abdurrahman, Zilan (18) ve Mehmet Ali Sakin ağır yaralanmış, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen Zilan, Mehmet Ali ve Zergan Sakin yaşamını yitirmişti.