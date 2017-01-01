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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

01 Ocak 2017 Pazar, 21:39

HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Ortaköy'deki bir gece kulübüne yönelik düzenlenen terör saldırısı nedeniyle kınama mesajı yayımladı.

Savaş, mesajında terörü sert bir dille kınayarak, acının renginin olmadığını belirtti.

Terörün ve beraberinde getirdiği acıların son bulmasını dilediği 2017 yılının ilk saatlerinde yaşanan terör olayını derin üzüntü içinde karşıladığını ifade eden Lütfü Savaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Terör örgütlerinin çirkin ve kalleş yüzüne bir kez daha şahit olduk. Bu hain terör saldırısını gerçekleştirenler birliğimize ve beraberliğimize asla gölge düşüremeyecekler. Kan, şiddet ve kaosla beslenenler şunu unutmasınlar ki; Yüce Türk milleti bu hain oyunların hiçbir zaman bir parçası olmayacaktır. Umutla beklediğimiz yeni yılın ilk gününde yaşanan bu acı olayın son bulmasını diliyorum."

Savaş, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı, yaralı vatandaşlara da acil şifalar diledi.

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