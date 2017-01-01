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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

01 Ocak 2017 Pazar, 22:19


ANKARA (AA) - Spor dünyası, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için sosyal medya aracılığıyla başsağlığı mesajları yayımladı.

İspanyol kulübü Barcelona, resmi Twitter hesabına Türkçe olarak "İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz." yazdı.

İtalyan kulübü Inter de Türkçe yaptığı paylaşımda, "Dün gece İstanbul'daki saldırıdan etkilenen herkes ve tüm Türk halkı için en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verdi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks forması giyen all-star pivot Dwight Howard, "Yeni yıl dualarım, İstanbul'daki trajediden etkilenenlerle beraber." ifadesiyle duygularını aktardı.

Manchester City'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, "En derin başsağlığı dileklerimle." paylaşımında bulundu.

Dünya Supersport Şampiyonası'nı 5 kez kazanan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ise "Bu sabah haberleri okuyunca ne yazacak ne söyleyecek bir şeyin kaldığı bir an... Ülkemizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın Atletico Madrid takımı, THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanyol ekibi Baskonia, Arsenal'in Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil, milli tenisçi Çağla Büyükakçay, yurt dışında top koşturan milli futbolcular Arda Turan, Gökhan Töre, Ömer Toprak, bir dönem Galatasaray'da oynayan Brezilyalı Alex Telles ve İsviçreli Blerim Dzemaili de başsağlığı mesajı paylaştı.


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