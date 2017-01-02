02 OCAK 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ocak 2017

02 Ocak 2017 Pazartesi, 00:00

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Başbakan Binali Yıldırım, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile Çankaya Köşkü'nde görüşecek.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan Burak Yıldız için Mersin Muğdat Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazına katılacak.

(Mersin/12.50)


EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ahilik Fonu toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/12.00)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile ayrı ayrı görüşecek.

(Bağdat/Erbil)

2- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)

GÜNCEL

1- İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.


SPOR

1- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta, Fenerbahçe-Anadolu Efes ve Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka Doğuş maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00/21.00)


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