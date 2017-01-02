02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 00:58
Kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, bariyerlere çarpan kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı.

Alınan bilgiye göre, İzmir karayolunda seyir halindeki 16 BSJ 86 plakalı kamyonetin sürücüsü Ufuk A, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan aracıyla önce önündeki bir otomobile, ardından da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı girişindeki refüje çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kamyonette sıkışan Ufuk A, vatandaşların bildirmesiyle kaza yerine gelen itfaiye ve 112 acil servis ekiplerince çıkarılarak, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan bulvar girişi, kamyonetin çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
Bağ evinde mahsur kalan baba-oğul kurtarıldı
YEREL

BAĞ EVİNDE MAHSUR KALAN BABA-OĞUL KURTARILDI
Yıldırım'da 24 saat kar seferberliği
YEREL

YILDIRIM'DA 24 SAAT KAR SEFERBERLİĞİ
İnegöl'de &quot;Sorumlu Aile Sorunsuz Gençlik' konferansı
YEREL

İNEGÖL'DE "SORUMLU AİLE SORUNSUZ GENÇLİK' KONFERANSI
Görükle'de çalınan kamyonet İnegöl'de bulundu
YEREL

GÖRÜKLE'DE ÇALINAN KAMYONET İNEGÖL'DE BULUNDU
İGİAD'lılar Çankaya Köşkü'nde
YEREL

İGİAD'LILAR ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE
İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
Uludağ'da kar kalınlığı 2,5 metreye yaklaştı
YEREL

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 2,5 METREYE YAKLAŞTI
Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı Tokbaş:
YEREL

TÜKETİCİ HUKUKU ENSTİTÜSÜ BAŞKANI TOKBAŞ:
Bursa'da ev yangını
YEREL

BURSA'DA EV YANGINI

Yeni yılın ilk sabah namazında Ulucami doldu taştı
YEREL

YENİ YILIN İLK SABAH NAMAZINDA ULUCAMİ DOLDU TAŞTI
Osmangazi Köprüsü'nde indirimli fiyat başladı
YEREL

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE İNDİRİMLİ FİYAT BAŞLADI
Bursa'da 2016'nın son 2017'nin ilk bebeği dünyaya geldi
YEREL

BURSA'DA 2016'NIN SON 2017'NİN İLK BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ

Uludağ'da yılbaşı kutlamaları
YEREL

ULUDAĞ'DA YILBAŞI KUTLAMALARI

Bursa Emniyet Müdürü yeni yıla polis karakolunda girdi
YEREL

BURSA EMNİYET MÜDÜRÜ YENİ YILA POLİS KARAKOLUNDA GİRDİ