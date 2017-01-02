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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

02 Ocak 2017 Pazartesi, 04:42

ANKARA (AA) - Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneğince (TÜSİAD), "Türk özel sektörünün, terörizmle mücadeleye tüm yüreğiyle destek verdiği, ülkeyi etnik ayrım ya da yaşam tarzları üzerinden ve vahşet yoluyla sarsmak isteyenlerle mücadelenin arkasında olduğu" bildirildi.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, İstanbul Ortaköy'de bir eğlence mekanına yönelik gerçekleştirilen terör eylemi sonucunda masum insanların acımasız bir şekilde öldürüldüğü bir katliamla yeni yıla başlandığı ifade edildi.

Türkiye’nin iç barışına ve huzuruna, özgürlüklerine, modern kent yaşamına, küresel potansiyeline zarar vermek isteyenlerin eylemlerine karşı duyulan acının ve öfkenin dile getirilmekte zorlanıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bize düşen, teröristler karşısında sabrımızı, metanetimizi, aklımızı, toplumsal irademizi canlı tutmaktır. Ülkemiz ve toplumumuz bu saldırıları karşılayacak güce, terör eylemlerini yapanlardan hesap soracak beceriye sahiptir, olmalıdır. Bunun yanında, farklı düşünceler ve yaşam tarzları üzerinden toplumu ayrıştırıcı her türlü söylem ve eylemden kaçınılması, gerçek anlamda toplumsal huzur, birlik ve beraberlik ortamı için elzemdir.

Türk özel sektörü olarak terörizmle mücadeleye tüm yüreğimizle destek verdiğimizi, ülkemizi etnik ayrım ya da yaşam tarzları üzerinden ve vahşet yoluyla sarsmak isteyenlerle mücadelenin arkasında olduğumuzu bir kez daha Türkiye kamuoyu ile paylaşırız."

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dilendi.


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