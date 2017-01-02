Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra elverişsiz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kaynarca-Karasu, Sakarya-Karasu yolunun Li̇mandere mevki̇si̇ sel tahri̇batı, Bozkır-Hadi̇m, Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve ti̇pi̇ nedeni̇yle trafi̇ğe kapandı.
İzmir-Çeşme otoyolunun Güzelbahçe-Narlıdere arası İzmir istikametinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle 15 Ocak'a kadar tek şerit trafiğe kapatılacak.
Konya-Beyşehir yolunun 19-21. kilometrelerinde (Altınapa Barajı mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 10.00-16.00 saatlerinde ulaşım aralıklarla sağlanacak.