02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNDEM / 2 Ocak 2017

02 Ocak 2017 Pazartesi, 09:00
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile görüşecek.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakanlar Kurulunu toplayacak.

(Ankara/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile bir araya gelecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan Burak Yıldız için Mersin Muğdat Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazına katılacak.

(Mersin/12.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ahilik Fonu toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile ayrı ayrı görüşecek.

(Bağdat/Erbil) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta, Fenerbahçe-Anadolu Efes ve Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka Doğuş maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00/21.00) (Fotoğraflı)


ÖZEL HABER

1- FETÖ'den 41 bin tutuklu, 902 gözaltı

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalarda, hakkında işlem yapılan 103 bin 850 şüpheliden 41 bin 326'sı tutuklandı, 902 şüpheli ise gözaltında bulunuyor

(Kemal Karadağ/Ankara)

2- "Kredi faiz oranları daha makul seviyelere gelecek"

- Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu:

- "Para politikasındaki dengelerin banka faizlerine olumlu yansımaları sürecek ve piyasadaki canlılık gelecek dönemde daha da artacaktır. Finans piyasalarındaki bu isteklilik devam ettiği sürece kredi faiz oranları daha makul seviyelere gelecektir"

- "Tasarruflarda ve işlemlerde TL'ye yöneliş ve milletimizin bu yöndeki bilinçli tutumuyla döviz kurundaki baskının kırılacağına inanıyoruz"

- "(Avrupa) Bu ülkelerdeki seçimlerin Türk ekonomisine getireceği tüm riskleri ve avantajları öngörerek hazırlıklı olursak 2017'yi ülkemiz için bir fırsatlar yılına çevirebiliriz"

- "Piyasaların yeniden dengeye gelmesi ve 2017 büyüme hedefleri doğrultusunda, bu yıl sektördeki kredi büyüme oranının yüzde 15'in üzerinde olacağını tahmin ediyoruz"

(Murat Birinci/İstanbul)

3- Yabancı yatırımcının Türkiye'ye güveni sürüyor

- Yabancı Sermayeli Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı Mario Diel:
- "Negatif gelişmelere rağmen Rusya ve İsrail ile olan normalleşme süreci ve yabancı yatırımcının ülkede operasyonlarına tam gaz devam kararı alması, Türkiye'ye olan güvenin en önemli göstergesidir"
- "Alman EWE Holding'in Türkiye'de yatırımlarını artırma kararı ve Danimarkalı Danske Commodities'in Türkiye'ye olan inancının yükseldiğini ilan etmesi geçen yıl enerji sektöründeki olumlu gelişmeler oldu"

(Gülşen Çağatay / Ankara)





***





Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.




İLGİLİ HABERLER

Tayland'da trafik kazası: 25 ölü
YEREL

TAYLAND'DA TRAFİK KAZASI: 25 ÖLÜ
Ankara Valiliğinden, valiliğin sosyal medya hesapları ile resmi web sayfasına ilişkin açıklama
YEREL

ANKARA VALİLİĞİNDEN, VALİLİĞİN SOSYAL MEDYA HESAPLARI İLE RESMİ WEB SAYFASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Tayland'da bu yıl da seçim yok
YEREL

TAYLAND'DA BU YIL DA SEÇİM YOK

Fırat Kalkanı Harekatı'nda &quot;sivil hassasiyeti&quot;
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA "SİVİL HASSASİYETİ"
USTEK'te görev dağılımı yapıldı
YEREL

USTEK'TE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Beypazarı Maden Suyu firmasına kalite ödülü
YEREL

BEYPAZARI MADEN SUYU FİRMASINA KALİTE ÖDÜLÜ
Bakanlar Kurulu toplandı
YEREL

BAKANLAR KURULU TOPLANDI

&quot;Milli Paramız Kampanyası&quot; ile hem ülke hem vatandaş kazandı
YEREL

"MİLLİ PARAMIZ KAMPANYASI" İLE HEM ÜLKE HEM VATANDAŞ KAZANDI
Yıldırım-Özgürgün görüşmesi
YEREL

YILDIRIM-ÖZGÜRGÜN GÖRÜŞMESİ
Hazine 4,2 milyar lira borçlandı
YEREL

HAZİNE 4,2 MİLYAR LİRA BORÇLANDI
Hindistan'da seçim kampanyaları din ve kast üzerinden yürütülemeyecek
YEREL

HİNDİSTAN'DA SEÇİM KAMPANYALARI DİN VE KAST ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEMEYECEK
Kapatılan üniversitelerden geçen öğrencilerin öğrenim ücretleri
YEREL

KAPATILAN ÜNİVERSİTELERDEN GEÇEN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
Hindistan'dan uzun menzilli füze denemesi
YEREL

HİNDİSTAN'DAN UZUN MENZİLLİ FÜZE DENEMESİ
&quot;Çipli kimlik&quot; dönemi başladı
YEREL

"ÇİPLİ KİMLİK" DÖNEMİ BAŞLADI
TCDD çalışanlarının maaş promosyonu belli oldu
YEREL

TCDD ÇALIŞANLARININ MAAŞ PROMOSYONU BELLİ OLDU
KKTC Başbakanı Özgürgün Ankara'da
YEREL

KKTC BAŞBAKANI ÖZGÜRGÜN ANKARA'DA

DSİ'den Diyarbakır'a 3 milyar liralık yatırım
YEREL

DSİ'DEN DİYARBAKIR'A 3 MİLYAR LİRALIK YATIRIM
YÖK üniversitelerde &quot;Sağlık Söyleşileri&quot; düzenleyecek
YEREL

YÖK ÜNİVERSİTELERDE "SAĞLIK SÖYLEŞİLERİ" DÜZENLEYECEK
Samsung yeni Galaxy A serisini tanıttı
YEREL

SAMSUNG YENİ GALAXY A SERİSİNİ TANITTI
Döviz bozduran öğretmen &quot;vosvos&quot; kazandı
YEREL

DÖVİZ BOZDURAN ÖĞRETMEN "VOSVOS" KAZANDI
Spot piyasada elektrik fiyatları
YEREL

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI

&quot;Dünya 5'ten büyüktür ilkemizi unutmayın&quot;
YEREL

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR İLKEMİZİ UNUTMAYIN"
İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili suç duyurusu
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSU