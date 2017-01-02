GÜNDEM / 2 Ocak 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile görüşecek.- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakanlar Kurulunu toplayacak.(Ankara/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile bir araya gelecek.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan Burak Yıldız için Mersin Muğdat Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazına katılacak.(Mersin/12.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ahilik Fonu toplantısına iştirak edecek.(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA-DİPLOMASİ1- Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile ayrı ayrı görüşecek.(Bağdat/Erbil) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta, Fenerbahçe-Anadolu Efes ve Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka Doğuş maçlarıyla sona erecek.(İstanbul/19.00/21.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- FETÖ'den 41 bin tutuklu, 902 gözaltı- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalarda, hakkında işlem yapılan 103 bin 850 şüpheliden 41 bin 326'sı tutuklandı, 902 şüpheli ise gözaltında bulunuyor(Kemal Karadağ/Ankara)2- "Kredi faiz oranları daha makul seviyelere gelecek"- Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu:- "Para politikasındaki dengelerin banka faizlerine olumlu yansımaları sürecek ve piyasadaki canlılık gelecek dönemde daha da artacaktır. Finans piyasalarındaki bu isteklilik devam ettiği sürece kredi faiz oranları daha makul seviyelere gelecektir"- "Tasarruflarda ve işlemlerde TL'ye yöneliş ve milletimizin bu yöndeki bilinçli tutumuyla döviz kurundaki baskının kırılacağına inanıyoruz"- "(Avrupa) Bu ülkelerdeki seçimlerin Türk ekonomisine getireceği tüm riskleri ve avantajları öngörerek hazırlıklı olursak 2017'yi ülkemiz için bir fırsatlar yılına çevirebiliriz"- "Piyasaların yeniden dengeye gelmesi ve 2017 büyüme hedefleri doğrultusunda, bu yıl sektördeki kredi büyüme oranının yüzde 15'in üzerinde olacağını tahmin ediyoruz"(Murat Birinci/İstanbul)3- Yabancı yatırımcının Türkiye'ye güveni sürüyor- Yabancı Sermayeli Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı Mario Diel:- "Negatif gelişmelere rağmen Rusya ve İsrail ile olan normalleşme süreci ve yabancı yatırımcının ülkede operasyonlarına tam gaz devam kararı alması, Türkiye'ye olan güvenin en önemli göstergesidir"- "Alman EWE Holding'in Türkiye'de yatırımlarını artırma kararı ve Danimarkalı Danske Commodities'in Türkiye'ye olan inancının yükseldiğini ilan etmesi geçen yıl enerji sektöründeki olumlu gelişmeler oldu"(Gülşen Çağatay / Ankara)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.