Gaziantep'te bir çocuğun öldüğü kaza anı kameraya yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 13 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiği trafik kazası, halk otobüsünün kamerasına yansıdı.
Cengiz Topel Mahallesi'nde seyreden halk otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, ara sokaktan hızla gelen otomobilin çarptığı çocuğu sürüklediği, ardından elektrik direğine çarparak durduğu görülüyor.
Ayrıca otomobilin çarptığı elektrik direğinin devrilmesi, bu sırada kopan tellerden çıkan alevler ve vatandaşların olay yerine toplanma anları da görüntüde yer alıyor.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dün Mehmet Tuğrul idaresindeki 27 YG 508 plakalı otomobilin çarptığı Mehmet Arslan (13), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.