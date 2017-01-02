02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sivas'ta 68 üniversite öğrencisi doğalgazdan zehirlendi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:10
Sivas'ta 68 üniversite öğrencisi doğalgazdan zehirlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta özel yurtta kalan 68 üniversite öğrencisi, doğalgazdan zehirlenerek hastanelere kaldırıldı.

Halil Rıfat Paşa Mahallesi'ndeki özel yurtta kalan 68 kız öğrenci, sabaha karşı rahatsızlandı.

Öğrenciler, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama ile Numune Hastanesine kaldırıldı.

Doğalgazdan zehirlendikleri belirtilen öğrencilerden 39'unun üniversite, 29'unun da diğer hastanedeki tedavisi sürüyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Başhekim Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, öğrencileri ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin doğalgaz zehirlenmesine bağlı olarak takiplerinin yapıldığını belirterek, "Durumu ciddi olan öğrencimiz yok. 68 öğrencimizden 39'u üniversite hastanemizde tedavi gördü. Öğrencilerimizi birazdan taburcu edeceğiz." dedi.

İLGİLİ HABERLER

ÇEDAŞ, döviz bozduran muhtarlara LED ampul hediye etti
YEREL

ÇEDAŞ, DÖVİZ BOZDURAN MUHTARLARA LED AMPUL HEDİYE ETTİ
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Sivas'ta 36 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
YEREL

SİVAS'TA 36 KÖY YOLUNDA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Koyulhisar'da ihtiyaç sahiplerine odun yardımı
YEREL

KOYULHİSAR'DA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ODUN YARDIMI
Sivas'ta cinayet
YEREL

SİVAS'TA CİNAYET
Yıldız Dağı'nda Valilik Kupası Kayak Yarışmaları düzenlendi
YEREL

YILDIZ DAĞI'NDA VALİLİK KUPASI KAYAK YARIŞMALARI DÜZENLENDİ
Vali Gül, İHA Sivas Temsilciliği'ni ziyaret etti
YEREL

VALİ GÜL, İHA SİVAS TEMSİLCİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ