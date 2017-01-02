Yurtlarda barınan öğrenciler Halepliler için yardım topladı

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ÇANKIRI (AA) - Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Çankırı yurtlarında kalan öğrenciler, Halepliler için kapı kapı dolaşarak yardım topladı.

Halep'te yaşanan insanlık dramı nedeniyle KYK tarafından başlatılan "Halep bizdir, Halep bizdendir, Halep bizimledir" yardım kampanyası kapsamında Çankırı Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan öğrenciler, 100 koli yardım malzemesi topladı.

Çankırı İl Müdürü Sadık Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KYK Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde Halepliler için bir yardım kampanyası başlatıldığını kaydetti.

Kampanyaya destek için kolları sıvadıklarını ifade eden Ak, "Biz de yurtlarımızda kalan öğrencilerimizle bu kampanyaya destek olmak için yola çıktık. Öğrencilerimiz Çankırı'daki esnafı gezdi, kendi aralarında tanıdığı kişileri ziyaret etti ve yardım topladı." dedi.

Öğrencilerin önemli bir iş başardığını vurgulayan Ak, "Yaklaşık 100 koli malzeme toplandı. Kampanya kapsamında gıda ürünleri, giyim malzemeleri, battaniye ve benzeri ürünler var. Orada aç kalan, açıkta kalan kardeşlerimiz için toplanan malzemeler var." diye konuştu.

Öğrencilerden Merve Ertan, "Kendilerini ziyaret ettiğimiz Çankırı esnafı bizi duyarlılıkla karşıladı. Yardım isteğimiz boş çevrilmedi. Arkadaşlarımızla evleri ziyaret ettik, yardım kuruluşları ile görüştük. Onlar da bize destek verdi. Toplanan malzemeleri paketliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatma Topal da yardım toplamak için gittikleri yerlerde Halep'te yaşanan zulmü insanlara anlattıklarını kaydetti.

Toplanan yardımlar Haleplilere gönderilecek.